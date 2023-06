La seguidilla de malos resultados hicieron que aumenten los pedidos para que Luis Fernando Suárez no continúe como entrenador de la Selección de Costa Rica. El DT no se mostró con ganas de dar un paso al costado y confía que podrá cambiar el rumbo en la Copa Oro 2023, pese a que los amistosos previos no fueron para nada alentadores.

Más allá de estar entre las cueras, el técnico colombiano tiene contrato hasta el Mundial 2026. Se lo extendieron antes de Qatar 2022 y en la Fedefútbol ya se están arrepintiendo. Además, rescindir su vínculo tiene un costo muy elevado y dificil de pagar en estos momentos.

¿De cuánto es la cláusula para echar a Luis Fernando Suárez de Costa Rica?

Según informó el medio tico La Nación, la Federación deberá pagarle 400 mil dólares a Luis Fernando Suárez en caso de despedirlo. Antes de la renovación, el DT tenía una cláusula de 300 mil y para extender su vínculo con Costa Rica pidió 100 mil más.

Debido a que en la mesa estaba la oferta de Perú, Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefúbol, terminó aceptando la exigencia de Suárez. Nadie esperaría este presente y que esa cláusula no les permita poder dar el cambio que les exigen los aficionados costarricenses.

Suárez ya advirtió que no se irá: “He estado dos años a punta de apretar los dientes y eso no va a cambiar. Respetaré y, si la gente (dirigentes) me dicen ‘le agradecemos mucho’, pues me iré tranquilamente, pero estas ganas (de seguir intentándolo con la Selección de Costa Rica) no se me van a acabar”.