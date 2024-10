En cuestión de horas, todo cambió en el Deportivo Saprissa. Este domingo la derrota ante Puntarenas terminó con la salida de Vladimir Quesada del banquillo pero la dirigencia consiguió rápidamente un reemplazante.

Así, ya el lunes fue oficializado José Giacone, quien tiene ADN Morado ya que más allá de haber salido campeón con Herediano y Pérez Zeledón y de haber dirigido a Alajuelense, pasó muchos años en la estructura del Monstruo tanto en inferiores o como asistente del primer equipo.

El argentino nacionalizado costarricense llegó al país ayer proveniente de Nicaragua, donde estaba dirigiendo al Diriangén, y en sus primeras palabras como DT del Monstruo, incluso antes de asumir y ser presentado oficialmente, aprovechó para mandarle un mensaje a la afición morada y pegarle a los manudos.

El filazo de Giacone a Alajuelense que celebra Saprissa

Este martes por la noche, tras su arribo a Costa Rica, Giacone habló con la prensa y al ser consultado sobre este nuevo desafío tras haber sido campeón aquí con Herediano y Pérez Zeledón, fue contundente.

“Los entrenadores y los futbolistas no pueden vivir de rentas de lo que consiguieron. Tenemos que seguir demostrando. Y eso es lo que me toca hacer. Lo que se logró, se logró. Y a partir de ahora tenemos nuevos objetivos, nuevas metas en el club más importante de Costa Rica”, disparó Giacone con un teledirigido a La Liga.

Rápidamente, igual, el nuevo técnico dio su receta para sacar adelante al Monstruo y marcó sus objetivos. “Hay que trabajar. A mí no me gusta prometer ni decir nada, pero siempre está esa ilusión. Y más con la planilla que tenemos, que me parece muy rica y muy competitiva. Está a la altura para disputar cualquier torneo local y en Centroamérica”, remarcó, diferenciándose también de los reiterados pedidos de refuerzos que hacía Quesada.