El presente de Manfred Ugalde en el Twente FC hizo que los costarricenses lo vuelvan a pedir para la Sele. El delantero de 20 años lleva anotados seis goles en tres partidos consecutivos y está cumpliendo con las grandes expectativas que tenían cuando arribó al club neerlandés.

Lamentablemente, la presencia del atacante en la Selección de Costa Rica no será posible. El surgido en Saprissa no fue convocado por Luis Fernando Suárez para la doble fecha de la Liga de Naciones de Concacaf 2023, pero su ausencia no es sorpresiva, hace rato que no lo citan.

¿Por qué Suárez no convoca a Manfred Ugalde?

El 9 de septiembre del 2021, Ugalde fue al banco y no ingresó en la derrota de Costa Rica contra México por 1-0. El delantero del Twente FC tuvo una fuerte discusión con Luis Fernando Suárez provocada por las declaraciones que dio el DT ante la prensa. Le habían consultado por qué no lo puso unos minutos y el técnico lo criticó para justificarse.

Esto generó una muy mala relación entre ambos y la renuncia a la Sele por parte del ex Saprissa. El propio entrenador colombiano reiteró en varias oportunidades que la no convocatoria no es por decisión de él, sino por el deseo del jugador de no ser llamado.

¿Volverá Manfred Ugalde a la Sele?

En su momento, Ugalde aclaró que no jugaría en la selección de Costa Rica mientras continúe Luis Fernando Suárez en el cargo. Por lo que, por ahora será difícil que cambie de decisión. El delantero se seguirá destacando en el exterior y dejará con esperanzas a los aficionados de poder verlo en el futuro.