Para profundizar, aún más, la crisis que están viviendo, Saprissa quedó eliminado de los cuartos de final de la Copa Costa Rica en manos de Santos Guápiles. Empataron 1-1 en los 90 minutos y quedaron afuera desde el punto penal al errar dos tiros.

Esto suma un nuevo problema a Vladimir Quesada, quien está en el centro de las críticas por el mal rendimiento del equipo. El DT habló, luego de haber quedado afuera, y dio unas excusas insólitas sobre lo que fue esta temprana eliminación.

¿Qué fue lo que dijo Vladimir Quesada sobre la eliminación por penales?

Vladimir Quesada primero se refirió a los penales errados por Arboine y Orlando Sinclair. Acusó que la cancha se levantaba al momento de patear y declaró sobre el estado de la cancha: “Es muy extraño donde fue la pelota, parecían goles de campo”.

Luego, menospreció totalmente el torneo y dejó en claro que no le gusta de la organización: “No voy a desdecirme, no me gusta. Pienso que no es un torneo importante. Es algo que el tico no está acostumbrado y se puede ver en los estadios”.

Y luego concluyó hablando del calendario cargado que le queda por esta competición: “Para los equipos que competimos en otros torneos es demasiado la saturación. Las autoridades deciden otra cosa y, aunque no estemos de acuerdo, hay que aceptarlas”.

Se lo vio muy molesto a Vladimir Quesada por la derrota, pero más que nada por haber tenido que jugar 3 partidos en 9 días. Encima dos con la carga importante como fueron definir la clasificación a los cuartos de la Copa Centroamericana y el clásico ante Alajuelense.