Siguen las repercusiones por el rechazo de Joel Campbell a la oferta del Deportivo Saprissa. Pese a que el legionario mostró sus ganas de regresar al club Morado, la propuesta no alcanzó sus deseos económicos y no dejó que avancen las negociaciones.

Sobre esta situación salió hablar ayer Ángel Catalina y le lanzó una muy dura indirecta al jugador del Club León: “Cuando alguien hace alarde de su saprissismo, pero luego eso no se concreta en una vuelta del jugador, pues entiendo la molestia. Cuando se puede demostrar el saprissismo no lo hacen“.

Hoy salió a declarar Juan Carlos Rojas y menospreció la importancia del fichaje del atacante. Destacó que el objetivo no es romper el mercado de pases, sino ganar títulos y ellos están cumpliendo. Además, reiteró que la offerta era buena y no fue aceptada.

En medio de estas duras críticas, Joel Campbell decidió romper el silencio. El delantero de la Selección de Costa Rica compartió una imagen en sus redes sociales con una frase para sus detractores: “El lobo siempre será el malo, si solo escuchamos a Caperucita…”.

Una frase que hace referencia a que solo se está escuchando la campana del Saprissa y, por eso, él parece el villano que no quiso regresar al club Morado. Veremos si les termina respondiendo con más detalles o deja todo en este posteo.