"Cuando se puede demostrar el saprissismo no lo hacen": Ángel Catalina destrozó a Joel Campbell

Tras consagrarse campeón Deportivo Saprissa del Clausura 2023 venciendo a Alajuelense en la final, Ángel Catalina decidió salir a hablar con la prensa. El director deportivo respondió todas las preguntas y, sobre todo, hizo referencia a la situación de Joel Campbell.

El español contó todos los por menores de las negociaciones con el legendario y se mostró despreocupado por las pocas posibilidades de ficharlo. Además, aseguró que entiende el enojo que hay por parte de los aficionados con el actual jugador del Club León.

“El club le hizo una muy buena oferta a Joel Campbell, pero bueno, los jugadores son los que deciden y hacia dónde van. El club hizo un esfuerzo importante, presentó la oferta, pero los jugadores van donde ellos quieran”, comenzó declarando en la entrevista que dio a Columbia Deportiva.

Y agregó: “Entiendo el desencanto de la afición, cuando alguien hace alarde de su saprissismo, pero luego eso no se concreta en una vuelta del jugador, pues entiendo la molestia de la afición. Cuando se puede demostrar el saprissismo no lo hacen, pero repito, cada jugador elige lo que desee y se respeta”.

Para finalizar, menospreció la importancia de la llegada de Campbell: “La situación de Joel no es algo que nos inquiete. Nosotros estamos muy satisfechos y contentos con la planilla que tenemos actualmente. Nosotros intentamos que viniera, pero si no quiere, no pasa nada. Esto es fútbol y estas cosas suceden”.