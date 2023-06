Luego de las duras declaraciones de Ángel Catalina, quien resaltó que Joel Campbell decía ser fanático del Saprissa y no hizo nada para regresar, se sumó Juan Carlos Rojas. El Presidente del Morado también apuntó a subestimar la importancia de ficharlo.

En entrevista con ESPN, el mandamás declaró que el objetivo es ganar un título y no lograr un fichaje bomba por temporada. Además, aclaró que hicieron un gran esfuerzo para poder ficharlo, pero que no fue suficiente para el futbolista del Club León.

“Él tomó una decisión diferente y seguimos adelante. Está en él tomar la decisión que él quiera y ya se ha demostrado a través de toda la historia del Saprissa que esto está por encima de cualquier persona, trataremos de que esto sea una casa para los mejores jugadores del país que quieran estar aquí”, comenzó declarando Rojas.

Y agregó el Presidente del Saprissa sobre los objetivos del club: “Nuestra filosofía es levantar el trofeo al final de la temporada y no ganar el título de fichajes bomba, tratamos de hacer fichajes estratégicos, en este caso fue una posibilidad que no se dio”.

Para finalizar, cerró: “Es parte del entretenimiento de lo que es el futbol que cuando no hay partidos en una pretemporada da de que hablar, pero es parte del show a nivel de medios y afición, uno como dirigencia y ya en estos años de bagaje nos han dado suficiente experiencia para saber que el ganar un título va mucho más allá de un fichaje bomba o no y nosotros tratamos de no distraernos con esos temas”.