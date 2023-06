Alajuelense sin duda se ha robado los reflectores en el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2023 con las contrataciones Michael Barrantes y Joel Campbell. Ambas generaron revuelo al tratarse de dos ex Saprissa. Pero la del atacante ha sido la de mayor impacto por su férrea identificación con la ‘S’.

Con la noticia aún fresca, Jafet Soto, gerente general de Herediano, aprovechó para lanzarle una indirecta a la Liga mientras se firmaba el convenio de su club con el Comité de Deportes y Recreación y la Municipalidad de Santa Bárbara para el uso de las instalaciones del Estadio Carlos Alvarado por los próximos 15 años.

“Lo de Joel Campbell no es mi tema. Yo en un partido tiré que iba para Saprissa, pero no le hicieron ninguna oferta, al final fue a la Liga y así es el fútbol. Ojalá se haya venido para acá. Hablo en general porque nada es personal, a mí siempre se me pegan las pulgas, pero a veces son muchos fichajes y pocos trofeos“, dijo.

Recordemos que meses atrás, cuando recién comenzaba la novela sobre el futuro destino del ahora ex León, Soto había dado un vaticinio errado que ilusionó a los Morados: “En un 95% que Joel Campbell jugará con Saprissa si no juega en el fútbol internacional, La Liga le ofreció, pero Joel no va a jugar con la Liga”.

