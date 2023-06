Uno de los fichajes más polémicos en este mercado de pases, que recién empieza, fue el de Aaron Cruz a Herediano. Jafet Soto se encargó de negociar por el guardameta de Saprissa y se lo terminó llevando gratis, debido a que el 31 de mayo terminó su contrato.

Después de ser anunciado oficialmente como nuevo jugador del Team, el portero salió hablar y se refirió a todo. Además, aseguró que ya quiere dejar atrás su pasado saprissista para enfocarse en su futuro y su nuevo club, con el que firmó hasta junio del 2024.

“Jafet me buscó y me planteó grandes cosas, en las que no dudé en tomarle la palabra y gracias a Dios todo se dio, ya estamos listos para empezar lo más rápido posible ojalá”, comenzó declarando Aarón Cruz sobre como se dio su llegada a Herediano.

Y agregó: “Por ahí son dos instituciones grandes, ya por ahí queda atrás la etapa mía en Saprissa y ahora es una nueva etapa con grandes metas e ilusiones, sé la gran responsabilidad que es estar en el marco del Herediano y vamos a dar todo para que todo salga de la mejor manera”.

El guardameta estuvo desde 2017 en Saprissa y en el 2019 encontró su mejor versión, por ende su regularidad. Una lesión le hizo perder el puesto con Kevin Chamorro y a partir de esto tomó la decisión de macharse y convertirse en nuevo jugador del Team.