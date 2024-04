El presidente del Herediano, Jafet Soto, ha expresado su fuerte descontento con la sanción de dos años impuesta al futbolista Erick “El Cubo” Torres por la Comisión Antidopaje de Costa Rica. Soto calificó las declaraciones del presidente de la Comisión, Juan Carlos Baldizón, como “irresponsables” y “dañinas” para el jugador.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre las declaraciones del presidente del Control Antidopaje?

“No me gustan las declaraciones de Juan Carlos Baldizón, cuando dice que sale que está satisfecho por dañar a un jugador por dos años”, afirmó Soto. Y agregó muy enojado por los dichos del directivo: “Eso no es justicia, eso es revanchismo”.

Soto también cuestionó la competencia y los métodos de la Comisión Antidopaje: “Que las federaciones tomemos el control para darles más recursos, poner gente en el puesto asalariada y que no decidan por ser Ad honorem porque para nosotros no es Ad honorem porque le pagamos al Cubo“.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre la situación de Cubo Torres?

En cuanto a Erick Torres, Soto expresó su total apoyo al jugador y anunció que el Herediano le brindará asistencia económica durante este difícil momento. “Me duele mucho por ser un deportista de alto rendimiento. Llegamos a un acuerdo y le ayudamos económicamente“.

Las declaraciones de Jafet Soto se suman a las del abogado de Erick Torres, Juan Carlos Retana, quien también criticó duramente la sanción impuesta. Retana calificó la Comisión Antidopaje de “cacería de brujas” y cuestionó su capacidad para manejar este tipo de casos.

Sin duda, este caso tendrá un impacto significativo en la carrera de Erick Torres y en el futuro del fútbol costarricense. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre este caso y las posibles acciones que tomará el jugador.

¡El fútbol centroamericano te llama! Únete a nuestro canal oficial de WhatsApp y recibe las noticias más actuales y confiables de Fútbol Centroamérica.