Faltan días para que cierre del mercado de fichajes del fútbol tico y lo más probable es que no haya más sorpresas en Herediano. Esto implicaría el final del interinato de Jafet Soto, quien pasaría a ser el técnico estable del primer equipo.

En las últimas horas, al presidente de los florenses se le cayó un candidato que estaba en carpeta: José Giacone. “Les puedo asegurar que no he hablado con él. No hay oferta, pero no lo descarto. Es un gran entrenador”, había dicho tras la eliminación del Torneo de Copa ante Guadalupe.

José Giacone volverá a Diriangén FC

Una semana después de su sorpresiva salida, Giacone llegó a un acuerdo para regresar al banquillo de Diriangén. Así lo informó el periodista Kevin Jiménez, detallando que “se espera que firme un nuevo contrato en las próximas horas”.

El DT argentino fue capaz de frenar la hegemonía de Real Estelí en Nicaragua, coronándose bicampeón de la Liga Primera (Apertura 2023 y Clausura 2024) y ganando el Torneo de Copa 2024 precisamente ante su archirrival. Sin embargo, se marchó tras la eliminación de la Copa Centroamericana.

Con este antecedente sobre la mesa, parte de la afición de Heredia veía con buenos ojos un posible retorno de Giacone, quien los llevó a la gloria en el Torneo Apertura 2019: la estrella 31 del club se la ganaron a Alajuelense, en una final llena de emoción albergada por el Morera Soto.

¿Por qué José Giacone se fue de Diriangén?

Si bien se había especulado con que le había surgido una oportunidad en otro club, el timonel aclaró su situación: “Nos vamos de Diriangén porque algunos patrocinadores se cayeron, no respondieron a su debido tiempo y eso provocó un desequilibrio en las finanzas del club. Lamentablemente no pueden seguir sosteniendo al cuerpo técnico”, le dijo a ESPN.