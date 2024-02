Este miércoles, fue el turno de Herediano para debutar en la Champions Cup de Concacaf. En el Estadio Morera Soto de Costa Rica, el Team recibió a Toluca de México, en un compromiso que se terminaron llevando 2-1 los mexicanos, el cual también se vio afectado por la expulsión de John Jairo Ruiz.

De por sí, el duelo para Altamirano ya era complicado por lo que significa Toluca. El nivel de dificultad en el partido aumentaría, luego de que John Jairo Ruiz vio la tarjeta roja directa a los 12 minutos de juego. La salida del jugador condicionaría el resto del cotejo para los costarricenses y, de hecho, un instante después de la roja, Federico Pereira anotó el tanto que adelantó a los Diablos Rojos.

¿Qué dijo Héctor Altamirano?

“La expulsión condiciona el partido, estábamos haciéndolo bien. Hoy en día once contra once es difícil contra equipos competitivos, ahora contra diez imagina aún más. De la expulsión mañana hablaremos para que esto no ocurra porque es algo que condiciona y complica aún más las cosas”, manifestó Altamirano.

“Son los pequeños detalles que marcan estos partidos. El jugador tiene que aprender a controlarlo, lo hablamos en la semana, había VAR y son cosas que hay que cuidarse, el equipo tiene que aprender que se puede jugar al límite, pero nunca cruzar la barrera, en este fútbol no se puede dar esas ventajas”, agregó el director técnico.

A pesar de ello, el DT mantiene las esperanzas vivas de darle vuelta al marcador en la revancha: “El gol de Deyver nos permite entrar en la serie. Esto es fútbol, el gol nos pone en condiciones diferentes que ir con un 2-0 o un 3-0, podemos ir a Toluca a pelear por sacar la serie”, dijo.

“El plantel está convencido, tenemos con qué competir como lo hicimos cuando estábamos once contra once, el equipo tiene que entender que para competir tenemos que estar en igualdad de condiciones”, concluyó Altamirano.

¿Cuándo se juega la vuelta?

El partido de vuelta entre Herediano y Toluca está programado para el jueves 15 de febrero a las 19:00 horas, en el Estadio Nemesio Diez. Con el resultado de apenas una diferencia mínima, la serie, sin duda, sigue abierta. Por lo que los Rojiamarillos llegan con gran posibilidad de remontar el marcador global.

