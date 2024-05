Héctor Altamirano, técnico del Herediano, no pudo ocultar su frustración tras la eliminación del equipo en las semifinales del Torneo Clausura 2024 a manos de Alajuelense, en una definición por penales luego de empatar sin goles en el tiempo regular.

Altamirano reconoció la superioridad de Alajuelense en el partido y lamentó la forma en que Herediano se despidió del torneo, especialmente después de haber tenido el liderato del campeonato durante gran parte del torneo con un “colchón de 12 puntos”.

¿Qué dijo Altamirano sobre su futuro en Herediano?

“La verdad es que estoy avergonzado, al igual que la afición queríamos pasar, pero no es excusa y al final no pudimos conseguir lo que todos estábamos buscando”, comentó Altamirano que no puedo estar en el banco de los suplentes ante Alajuelense debido a una tarjeta roja.

Héctor Altamirano – Herediano

“En lo personal yo estoy contento con la junta directiva, y tengo muchas ganas de demostrar lo que quiero hacer con el equipo. Ahora va a sonar a verbo de domingo, pero el éxito de todo el mundo lo tengo en otra cosa“, afirmó Altarmirano.

Encuesta ¿Debe continuar Altamirano al mando de Herediano? ¿Debe continuar Altamirano al mando de Herediano? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Yo entiendo que el éxito solo hay si hay títulos o no, pero yo me siento contento con el trabajo, que, si me equivoqué, no lo sé, pero esto sigue y el equipo a mí me respondió siempre, yo estoy golpeado como todos”, sentenció.