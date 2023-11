Gustavo Alfaro habló ante los medios de comunicación previo al partido que tendrá la Selección de Costa Rica ante su similar de Panamá, en donde los ticos intentarán aprovechar para poder sacar un resultado positivo y así dar un paso fundamental para estar en la Copa América 2024.

Alfaro fue claro en decir que sus jugadores deben de luchar por el objetivo hasta el final, eso es algo que no se negocia, aunque el resultado no se dé. Además, mencionó que todavía no ha definido su once debido a que no todos llevan el mismo tiempo de trabajo, pero que lo anunciará mañana.

¿Ya definió el once de los ticos?

“Estamos en la búsqueda porque los jugadores no llegan todos al mismo tiempo en las selecciones. Nos encontramos en una etapa de conocimiento, donde podemos prever las prioridades y lo que queremos conformar. Posteriormente, en las pocas prácticas o momentos que tenemos para ensayar o trabajar, ajustamos detalles y exploramos diferentes combinaciones”, dijo.

“Será necesario contar con todos los jugadores, por lo que la paciencia y la preparación para las oportunidades son clave. Estamos en constante búsqueda y ajuste de detalles. Hoy daría la alineación; siempre acostumbro a hacerlo el día anterior al partido. No soy el tipo de entrenador que prefiere esperar hasta el último momento. Quiero que mis jugadores tengan la certeza de que van a jugar. Aún me queda un entrenamiento y hay detalles que debo afinar”, agregó.

¿Qué espera de sus jugadores?

“Estoy muy confiado en que podemos lograr el resultado. Todos se han sumado al camino del cambio. Pregunté a los muchachos qué deseaban hacer, correr o jugar, y la respuesta que recibí fue la que esperaba. Entiendo la urgencia del corto plazo, pero la búsqueda es consolidar un equipo que pelee por clasificar al Mundial y enfrentar cualquier desafío que se presente”, comentó.

“Puede ser que el juego del equipo guste o no. Puede ser que ganemos o no, pero lo que no podemos negociar es que dejemos de luchar hasta el final. El equipo debe luchar hasta lo último por un resultado”, finalizó.

La Selección de Costa Rica recibirá mañana la visita de Panamá en el estadio Ricardo Saprissa, el compromiso iniciará a partir de las 21:00 horas y en el que se espera un buen ingreso de gente.

