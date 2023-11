Gustavo Alfaro fue presentado como entrenador de la Selección de Costa Rica con grandes expectativas. En la conferencia de prensa, le preguntaron acerca de varios temas, entre ellos la polémica generada por una grave acusación de un dirigente ecuatoriano.

“José Angulo no fue a la Copa del Mundo; él fue convocado a la Selección de Ecuador, al igual que cerca de 85 jugadores. No conozco a este señor Dalo Bucaram, y lo que dice no es así. Esto es tratar de llevarme al barro. Yo respondo con mi vida, con mi trayectoria.”

El entrenador argentino también añadió acerca de su vinculación con los dirigentes ecuatorianos: “Los mismos jugadores me consultaban, ayudarlos no era mi misión, era mi obligación. Sé lo que hice por esos jugadores; tenía una relación de confianza.”

La acusación contra Gustavo Alfaro en su paso por Ecuador

La acusación en su paso por Ecuador se centró en la respuesta del entrenador sobre dar consejos a los futbolistas, indicando, por ejemplo, cuándo era el momento y el tiempo correcto para un cambio de equipo. “Si me decían Arabia Saudita o España, yo decía sin duda España; después vendrá el tiempo para hacer plata.”

Esta polémica surgió porque el presidente del club ecuatoriano 9 de Octubre se quejó de no haber podido incorporar a un futbolista, ya que Alfaro le había dicho al jugador que se fuera a otro lado si quería estar en la selección.

Bucaram expresó en una entrevista con Radio La Redonda: “En 2021, José Enrique Angulo estaba teniendo una temporada espectacular en el Manta. Nosotros competíamos por la etapa y lo queríamos traer, pero no pudimos”.

“Lo llamé, y me comentó que Alfaro le había dicho que si no se iba a Independiente del Valle no llegaría a la Selección. Así fue. Entonces, ¿qué le podía decir al chico si era su sueño ir a la Selección? No lo usamos por lo que perdió vitrina”.