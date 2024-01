La reciente partida de Giancarlo González de la Liga Deportiva Alajuelense ha generado una serie de especulaciones y debates. En su presentación como nuevo jugador del Sporting, Pipo no dudó en explicar las razones detrás de su salida de la Liga y aclarar algunos malentendidos.

El defensor enfatizó que su decisión durante el mercado de pases no se basó en asuntos económicos, a menudo vinculados a estos movimientos: “Siempre se rumora mucho que es por dinero, este no es el caso”, afirmó durante su encuentro con los medio.

¿Por qué Giancarlo González no continuará en Alajuelense?

Su cambio de equipo radicó en la duración del contrato ofrecido: “Se hizo el cambio porque me ofrecieron un año de contrato y es más de sentirme valorado. El año pasado jugué bastante y lo único que me ofrecían eran seis meses de contrato y no estaba feliz con eso“.

El futbolista hizo hincapié en la poca confianza que había por parte de la dirigencia que decidió dar una renovación por un vínculo muy corto. Eso también terminó haciéndolo decantar por continuar su carrera en el Sporting.

Al abordar su salida, el futbolista mostró una postura serena y madura. Descartó cualquier rastro de resentimiento, afirmando: “Yo no tengo molestia ni resentimiento. Cada uno tiene su punto de vista. Lo que he dado por la Liga, nadie lo puede poner en duda”.

El jugador expresó su entusiasmo y compromiso con su nuevo equipo, Sporting, destacando el papel fundamental que desempeñó la valoración y el reconocimiento que recibió por parte de la directiva. “Estoy muy feliz por el compromiso que tiene Sporting”.

¿Cuál es el mensaje de Giancarlo González para los aficionados de Alajuelense?

Respecto a su pasado en la Liga, González mostró gratitud por los momentos vividos: “Sobre el pasado no queda más que agradecer a la Liga por los años y lo vivido con ellos, con la afición especialmente, compañeros”.

