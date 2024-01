Pocos jugadores tienen el honor de haber representado los colores de los dos equipos más importantes de Costa Rica, y dos de los más grandes de Centroamérica. Jonathan Moya es uno de los que puede contarlo con orgullo. Pero entre ambos, sólo a uno de ellos le declara su simpatía.

En lo que respecta a Saprissa, tuvo tres etapas: una en 2015, otra en 2016 y la última en 2017-2018. En Alajuelense tuvo un único paso, pero de mayor duración. Concretamente estuvo desde 2018 hasta el 2021, año en el que fue vendido FC Anyang de Corea del Sur, y luego se marchó a la India.

En ambos grandes tuvo la chance de ser campeón, tanto a nivel local (con ambos en 2018 y 2020) como internacional con la Liga(2020). No obstante, a la hora de elegir un cuadro no tuvo dudas: “Por mi papá, siempre hemos sido aficionados de Alajuelense”.

“Mi padre siempre me apoyó”

Jonathan Moya, el cual nunca se había expresado con anterioridad en relación a este tema, se expresó de esta forma: “Nunca he hablo de esto y quisiera decirlo. Por mi papá, siempre hemos sido aficionados de Alajuelense, desde pequeño y se los agradezco” fueron las textuales palabras del delantero.

Y recordando a su fallecido padre agregó: “Mi padre siempre me apoyó cuando estuve en Saprissa, Santos y Uruguay. Él siempre me dijo que buscara mi felicidad y bueno en la Liga, como ustedes saben, salí campeón y me llena de orgullo volver a vestir esta camiseta, y ahora a darlo todo en busca de títulos por mi papá y por esta gran institución”.