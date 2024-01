La manera en que Sporting San José jugó el torneo anterior dejó mucho lugar para el crecimiento. Un séptimo puesto hizo que la directiva se viera forzada a realizar traspasos que renuevan a la plantilla.

El mercado de pases siempre da lugar para movimientos inesperados. Eso sucedió con Sporting San José asegurándose a Giancarlo González al no renovar su contrato con Liga Deportiva Alajuelense. La incorporación de lujo dio sus sensaciones explicando por qué eligió ese club.

“Decidí firmar con Sporting porque sé que es un proyecto serio, me hicieron sentir importante y valorado. Ahora tengo la oportunidad de aportar mi experiencia en lo individual y tratar de competir con mis compañeros para ganarme un puesto, siendo constante como lo he venido haciendo. Intentar que la mejora de cada compañero sea al máximo para poder dar el paso a las semifinales.”

El motivo por el que González dejó LD Alajuelense

Sporting dio la confirmación en sus redes sociales sobre la llegada: “El zaguero central Giancarlo González se pondrá la camiseta de Sporting en el Clausura 2024. La seriedad del proyecto deportivo fue la principal razón por la que “Pipo” estampó su firma con el club.”

Con ese mensaje anunciado por su nuevo club quedó sellada definitivamente la partida de un histórico de Liga Deportiva Alajuelense para vestir los colores de otro equipo de Costa Rica como Sporting, algo que nadie imaginaba.

La razón detrás de la salida de González no tiene otro tema que no sea el contractual. Si bien Liga Deportiva Alajuelense le hizo una oferta, había una discrepancia. El problema no fue el dinero, sino la duración propuesta por los directivos de su exequipo.

Encuesta ¿Alajuelense cometió una equivocación al dejarlo ir? ¿Alajuelense cometió una equivocación al dejarlo ir? YA VOTARON 0 PERSONAS

González se veía con justicia como un jugador con un buen nivel al que se le podía ofrecer un año de contrato. Sin embargo, la oferta recibida fue por nada más que seis meses. Por esa diferencia de criterios entre las partes, se fue en condición de libre a Sporting San José.