En el Paris Saint-Germain el escándalo está a la orden del día. Ahora es Christophe Galtier, ex técnico de Keylor Navas, quien está en el ojo del huracán luego de que trascendieran supuestos comentarios racistas que habría hecho cuando dirigía a su ex equipo de la Ligue 1, el OGC Niza.

El periodista Romain Molina y el programa “After-Foot” de la cadena RMC Sport dieron a conocer un mail en el que Julien Fournier, por entonces director deportivo de las Águilas, acusó a Galtier en agosto de 2021 de emitir frases racistas y discriminatorias contra varios jugadores del plantel.

¿Qué habría dicho Christophe Galtier?

Fournier habría escrito el siguiente correo electrónico: “Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo ‘puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho’ (el hijo de Galtier es agente de jugadores y también había hablado con Fournier para comentarle las palabras del técnico): Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era cierta. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad existente en la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes dentro del equipo“.

Además, realizó otra aclaración en el mail dirigido a Dave Brailsford, director de fútbol de INEOS, empresa propietaria del Niza, que habría hecho el actual entrenador del PSG: “Fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros”. Pero eso no es todo, pues también Galtier le habría dicho: “Julien, tienes que darte cuenta de qué ciudad somos. Estamos en la ciudad de Jacques Médecin (ex alcalde de Niza), y nuestro equipo no se corresponde con lo que la gente quiere, como tampoco me corresponde a mí“.

La reacción de Christophe Galtier y del PSG

Olivier Martin, abogado de Christophe Galtier, le envió un comunicado a la agencia AFP en el que “niega con la mayor firmeza” las acusaciones contra su defendido y avisa que emprenderá “sin demora las acciones judiciales necesarias, todavía más teniendo en cuenta que desde esta divulgación es objetivo de amenazas y actos de acoso intolerables”.

Por su parte, según RMC Sport, el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaïfi, habría abierto una investigación para corroborar si Galtier dijo o no tales palabras. En caso de que así fuera, sería destituído de forma inmediata de la institución a la cual llegó en junio de 2022, luego de que el club desembolsara 10 millones de euros.