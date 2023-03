Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del FC Barcelona, sorprendió al admitir por primera vez, de forma oficial, que el Barça realiza gestiones informales para fichar a Lionel Messi. Y es que el regreso del argentino sería sin duda la bomba del mercado teniendo la posibilidad de ver al mejor jugador del historia del club blaugrana, teniendo revancha con el club de toda su vida.

Las negociaciones entre Messi y PSG están en un punto muerto donde tanto el club como la figura están en dudas respecto a continuar con el vínculo. Luego de las dos derrotas ante Bayern Múnich por Champions League, tanto de parte del jugador como del club tendrían argumentos para desistir de la opción de renovar su contrato. Y ante la posibilidad de salir del equipo parisino, Galtier se pronunció.

La respuesta de Christophe Galtier

"Yo no soy quién para decidir nada y el club decidirá cuál es el futuro de Messi. Hay conversaciones entre el club y Leo. Estamos trabajando en lo que sucederá la próxima temporada con Luis Campos y la gerencia. Sobre lo que decidirá Messi, pero también el club, no me compete a mí y sigue siendo confidencial", apuntó Galtier en rueda de prensa.

"Me siento legítimo para ser el entrenador del PSG. Estoy preparando la próxima temporada con Luis Campos y la dirección. Hay muchas discusiones sobre la preparación, la forma en que vamos a dibujar la fuerza laboral", aseguró el DT del conjunto parisino, Christophe Galtier.