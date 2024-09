El domingo pasado, el ex futbolista y actual entrenador del Inter San Carlos, Douglas Sequeira, protagonizó un momento de preocupación durante el partido de su equipo contra Quepos Cambute FC en la Liga de Ascenso.

En medio del encuentro, Sequeira se descompensó, alarmando tanto a su equipo como a los aficionados. El club emitió rápidamente un comunicado para tranquilizar a los seguidores, explicando que las altas temperaturas fueron la principal razón de lo sucedido. Sin embargo, fue el propio entrenador quien, al día siguiente, brindó más detalles sobre su malestar.

La versión de Douglas Sequeira

“El partido fue en Finca Damas, me sentí mal en el primer tiempo y pedí algo dulce. En el segundo tiempo me sentí bastante mal y agradezco mucho a la doctora de Quepos y a nuestro equipo“, declaró Sequeira en una entrevista para Teletica.

Douglas Sequeira se descompensó en medio del juego.

“Me preocupé porque me sentía débil, me dieron algo dulce, pero no mejoré. Al empezar el segundo tiempo sentí que me iba a caer y me fui al camerino. Mi familia estaba preocupada, pero ya todo está bien“, añadió.

El verdadero motivo de la descompensación

El entrenador explicó que había salido a correr temprano en la mañana bajo el calor de Parrita, una práctica común para él, pero que “correr en la mañana, comer poco e ir a la temperatura alta me pasó factura“.

Tras recibir atención médica en el camerino durante todo el segundo tiempo, Douglas Sequeira fue estabilizado y regresó a su casa sin mayores complicaciones.