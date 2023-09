La Liga Deportiva Alajuelense derrotó (2-1) ante el Deportivo Saprissa con un doblete de Joel Campbell en donde evidentemente se convirtió en la máxima figura del encuentro. Esto no gustó para nada los aficionados Morados, quienes respondieron a través de las redes sociales.

Si bien Joel Campbell no venía rindiendo como se esperaba tras su fichaje por Alajuelense, el costarricense pudo silenciar las críticas con un doblete en el partido más esperado del fútbol costarricense. No solamente por lo que ya significa un Alajuelense vs Saprissa, sino también el regreso de Joel al balompié costarricense.

¿Cómo reaccionaron los aficionados del Saprissa?

A través de las redes sociales, varios fanáticos del Deportivo Saprissa se expresaron con molestias tras el primer gol de Joel Campbell que los silenció completamente. No solo por el resultado, sino porque en su momento el tico vistió los colores de los Morados.

¿Qué dijo Joel Campbell sobre las críticas?

“No tengo nada que decirle, yo me debo a esta institución que me abrió las puertas, esta afición me trató increíblemente y hoy es una muestra de ello. El camerino está fuerte, estamos trabajando fuerte. Queda mucho camino, son tres puntos y no define nada, hay que seguir trabajando porque queda mucho torneo”, sentenció Joel Campbell tras el partido y la victoria de Alajuelense.

¿Cuándo vuelven a jugar ambos equipos?

Tras cumplirse la jornada 7, los manudos suman 17 puntos en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Promérica dejando como escolta al Saprissa, con 15. Muy de cerca los siguientes el Cartaginés (13) y el Herediano (12).

Por otro lado próximo juego de Alajuelense será el próximo miércoles 6 de septiembre frente al Liberia por los cuartos de final de la Copa Costa Rica; mientras que el Saprissa, es mismo día, chocará contra el San Carlos.