Que estén disputando las semifinales del Apertura 2022 con Alajuelense, no quiere decir que en el Deportivo Saprissa no hayan comenzado a delinear el plantel para la próxima temporada. Ángel Catalina, gerente deportivo del club, es quien está llevando a cabo la tarea. Y así como en la agenda figuran las negociaciones por las renovaciones de Jeaustin Campos y David Guzmán, también resalta la posibilidad de sumar una cara nueva.

Se trata de Roan Wilson. El volante de apenas 20 años acaba de finalizar contrato con el Municipal Grecia y le comentó a Teletica que se encuentra en su natal Limón, entrenándose por su cuenta para llegar en forma a su objetivo primordial en el corto plazo: figurar entre los 26 futbolistas que Luis Fernando Suárez llevará al Mundial de Qatar 2022.

Empero, el juvenil también se refirió a su futuro. Más concretamente, a la chance vestirse de Morado: "Saprissa ha tenido un fuerte interés desde hace mucho tiempo. Se han dado conversaciones, me han querido llevar y no se ha podido dar. Otra vez se presenta la oportunidad de ir a este equipo, estoy hablando con mi representante y mi familia y Dios primero me ilumine a elegir la mejor opción para mi carrera", comentó.

Según Wilson, este interés que ha reflotado en los últimos días data desde cuando descendió con Limón FC y también se sucitó durante su estancia en Grecia. "Lo tomo muy agradecido, me siento feliz porque se me abren las puertas y por el interés de los equipos por mí. Ya mi representante está negociando eso, yo no sé nada", le aseguró a La Nación.

"Es un gran club y me gustaría jugar ahí, pero como le dije... estoy esperando si voy al Mundial. Siento que se pueden abrir más puertas jugando un minuto o dos y haciendo las cosas bien", manifestó el juvenil, quien viene siendo convocado a la Sele desde los microcilos de 2021. Sin embargo, debutó oficialmente en el duelo con Panamá por Nations League del 2 de junio y disputó 45 minutos en el empate 2-2 ante Corea del Sur de la última gira por Asia.