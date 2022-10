Fidel Escobar se ha convertido, en los últimos meses, en un nuevo referente e ídolo en la institución de Deportivo Saprissa. El Comandante, con sus actuaciones y entrega dentro de la cancha, se ganó, de inmediato, el corazón de la hinchada morada. Sin embargo, existe una anécdota que, quizás, pocos conozcan del panameño, donde muestra su fidelidad hacia la camiseta del club.

Hace unas semanas, la madre de Fidel Escobar falleció, afectando la participación del futbolista en un partido ante AD San Carlos por la Liga Promerica. Esto, debido a que se vio obligado a viajar hacia su país natal, luego de la trágica información. Aunque no fue por voluntad propia, pues el zaguero confesó, que estuvo dispuesto a jugar aquel encuentro, pese a la dura noticia recibida.

"Cuando se dio lo de mi madre, teníamos que jugar en San Carlos. Cuando recibí la noticia, yo pensé en no irme el mismo día y me dije que iba a jugar con el club, luego me iré a Panamá. La directiva no quiso, me dijo que me fuera el mismo día", manifestó el actual central de Deportivo Saprissa, en una entrevista hacia el programa deportivo, Contragolpe.

"Por fuera no demostré que estaba dolido, pero por dentro si estaba desbaratado. Yo me dije que al final, lo que le gustaba a ella era verme crecer, triunfar y yo le prometí que ahora que estábamos más cerca la iba a traer a Costa Rica. Por eso estoy dando lo mejor de mí en Saprissa porque yo sé que este año me va a bendecir con el título", agregó.

Por su lado, Deportivo Saprissa, se clasificó primero a la siguiente ronda del Apertura 2022 de la Liga Promerica. En dicha etapa, se medirá ante LD Alajuelense en una serie de ida y vuelta, la cual iniciará el próximo 8 y 16 de octubre.