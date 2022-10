Si bien en el Deportivo Saprissa el foco está puesto en el corto plazo, pues este sábado 8 de octubre disputarán la semifinal de ida del Apertura 2022 ante Alajuelense, el futuro del club también es menester. Por lo que en este último tiempo comenzó a definirse la continuidad de Jeaustin Campos y David Guzmán, dos piezas fundamentales de la actual estructura Morada.

Juan Carlos Rojas, presidente de la entidad tibaseña, dejó entrever algunas pistas acerca de las renovaciones de los contratos del estratega, que finaliza el 6 de noviembre, y el del capitán, cuya ligazón concluye el 31 de diciembre. El mandamás cree que continuarán en el club. Aunque esto, aseguró, depende del gerente deportivo, Ángel Catalina, quien ya se está encargando de las negociaciones.

"Estos temas de manejos internos, de cómo se dan las negociaciones, los lleva Ángel. Yo no voy a referirme a quien sigue, pero en ambos casos son piezas importantes, no habría razón para que no sigan", comentó Rojas, dejando entrever su deseo de que se queden. El mismo que han manifestado anteriormente Jeaustin Campos y David Guzmán, uno de los jugadores mejor pagos del plantel según Columbia.

"Mi prioridad es Saprissa, por su puesto. Ya hemos iniciado un proyecto con jóvenes, elevamos el rendimiento de la segunda línea de batalla y le hemos dado una fisionomía distinta al equipo (...) Ahora no depende de mí, yo no voy a tocar la puerta. Ojalá no haya ningún problema. Hemos tenido conversaciones preliminares con Ángel, e igual soy un profesional y si ellos tienen otra idea o proyecto, pues, no queda de otra", dijo Campos, cuyo perfil interesa en el balompié sudamericano.

Mientras que Guzmán también lo dejó claro: "Me gustaría tomar una decisión lo antes posible, pero a mí no me toca definir eso y lo que me corresponde es hacer mi trabajo en la cancha, pero sí quiero cerrar este tema. Si se llega a un acuerdo lo antes posible, bienvenido sea, porque solucionamos un gran tema y eso tanto para mí como para mi familia es importante. Uno como futbolista siempre aspira a que le salgan oportunidades en el exterior. Y si no es así, siempre he considerado a Saprissa como mi casa".