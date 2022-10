La Selección de Alemania se encuentra en alerta debido a que una de sus figuras está en grave riesgo de perderse la Copa del Mundo. Cuanto faltan tan solo 23 días para el Mundial de Qatar, la directiva de Die Maschine comienzan a plantearse quién podría ser el sustituto. Recordemos que Costa Rica comparte grupo con los alemanes quienes buscará mejorar su desempeño realizado en Rusia 2018 en donde se despidieron en la fase de grupos.

Es importante recordar que la última vez que se enfrentaron fue 9 de junio del 2006, justamente, en la Copa del Mundo disputada en Alemania. Este encuentro fue el inicial de esta competencia y los bávaros se quedaron con el triunfo por 4-2 ante Costa Rica. Philipp Lahm, Miroslav Klose por dos y Torsten Frings marcaron para los locales. Paulo Wanchope por duplicado lo hizo para los ticos.

¿Se pierde el Mundial de Qatar?

Manuel Neuer es la gran duda que tiene la Selección de Alemania para el Mundial de Qatar 2022. El arquero alemán sigue sin reaparecer a la actividad física debido a unas molestias en el hombro que le mantienen al margen desde el pasado 8 de octubre. Su reemplazo sería el arquero del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen.

Sobre el estado del jugador, el entrenador del Bayern de Múnich se pronunció al respecto. "El hombro es una articulación complicada, necesita descanso. No doy por hecho que no podrá jugar el Mundial. Estamos haciendo todo para en ese sentido, pero no lo sé. Si sigue teniendo el dolor en cinco semanas, no jugará", sentenció el estrega alemán Julian Nagelsmann.

Además, el duelo entre Costa Rica vs. Alemania se llevará a cabo el próximo jueves 01 de diciembre, en el Estadio Al Khor, por la fecha 3 del Grupo E del Mundial de Qatar 2022. Para esta jornada el destino de ambas selecciones podría estar definido y de no ser así, será un compromiso bastante intenso por un lugar en los octavos de final.