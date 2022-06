Pércival Piggott: "El problema de donde estamos nosotros, no es de Costa Rica"

A pocos minutos para que dé inicio el duelo entre Panamá y Costa Rica, correspondiente a Liga de Naciones, es mucho lo que se ha dicho en medios de comunicación y redes sociales; lo que parecia ser un simple duelo entre países vecinos, se ha tornado en una guerra de opiniones y discusiones.

El más reciente protagonista de uhna de ellas es el excapitán y jugador panameño Pércival Piggot, quien se sumó a la ola de comentarios en torno a este duelo y a las crecientes críticas hacia el entrenador panameño Thomas Christiansen.

Ni revancha ni culpa de los ticos

En días recientes, varios miembros de la selección canalera han dicho en distintos espacios que el duelo de esta tarde es una revancha tras lo ocurrido en la Ocotagonal de Eliminatoria de Concacaf, donde los ticos "dejaron por fuera" a los panameños a pesar de los 5 puntos que tenían de ventaja los canaleros al inicio.

“Para mí no es revancha de nada porque el problema de donde estamos nosotros no es de Costa Rica, el problema es de la incapacidad que tuvo el técnico para manejar esos cinco puntos de ventaja. Éramos dueños de nuestro propio destino, Costa Rica hizo lo que Suárez planificó” indicó el exatacante en los micrófonos de Teletica Radio.

También atacó fuertemente las declaraciones del técnico sobre las intervenciones de Keylor Navas en favor de los ticos. "Esas declaraciones me molestan porque Keylor es tico, es parte de la Selección. No entiendo. Me parece muy bajo eso, por fortuna Costa Rica goza de uno de los mejores porteros del mundo, por eso está donde está", agregó Piggot.

A Pércival se le recuerda con mucho cariño en suelo costarricense tras su paso como delantero del Herediano desde 1998 al 2001 y posteriormente en el Municipal Liberia, del 2001 al 2006, dejando una muy buena huella deportiva.

Finalmente, se refirió al manoseado tema de la renovación del estratega Christiansen, sobre el cual también tiene su propio punto de vista. “No merece un peso de aumento, que se quede, no me incomoda. Pero, hay poca tolerancia en este proceso porque ya tiene una base. Está convocando el 99% de jugadores que jugaron la eliminatoria" indicó sn tapujos el ahora DT.