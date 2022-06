Christiansen: "Sin Keylor Navas, Costa Rica no hubiera clasificado al repechaje" (VIDEO)

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, volvió a demostrar que sigue sin superar el fracaso en la eliminatoria y, previo al juego ante Costa Rica por la Liga de Naciones de Concacaf, dio otras declaraciones donde se le nota consternado por haber perdido el cupo del repechaje al Mundial de Qatar 2022.

Hace unos días había declarado que el repechaje mundialista lo merecían los canaleros, sin embargo, el estratega ahora aseguró que sin el portero del Paris Saint Germain, Keylor Navas, La Sele tampoco hubiera logrado conseguir el boleto a la repesca.

''Está claro que quizás sin Keylor, Costa Rica no estaría en el repechaje, hizo muchos puntos para Costa Rica, fue un jugador clave para ellos, contra nosotros paró entre 7 y 8 ocasiones buenas y ante eso es complicado'', manifestó el timonel de la escuadra canalera.

Christiansen: ''Que Keylor no esté ahora me da igual, tenemos que pensar en ganar y hacer un buen partido, tenemos que ir con mucha agresividad, intentando ganar el partido, nosotros no podemos pensar en que ellos van al repechaje, vamos a ir fuertes por los tres puntos''.

El técnico hispano-danés continúa afectado por lo sucedido en la octagonal y el no lograr la repesca intercontinental ante Nueva Zelanda, pero se enfoca en vencer a Costa Rica en un compromiso que está pactado para el jueves a las 5:30 PM (hora tica) en el estadio Rommel Fernández.