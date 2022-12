La Copa del Mundo en Qatar sigue dejando grandes sorpresas y esta vez fue turno para el Grupo E. Con Alemania, España, Costa Rica y Japón, los europeos eran los grandes candidatos a mandar en esta zona y fue totalmente lo contrario. Al final, en un cierre de infarto, los japoneses lideraron el grupo quedándose en el primer lugar, mientras que los españoles se tuvieron que conformar con la segunda posición. Por otro lado, los alemanes se quedaron por segunda vez consecutiva en la fase de grupos de una Copa del Mundo.

Costa Rica realizó un papel más que digno en este Mundial, más allá de las derrotas ante Alemania y España, los ticos fueron un dolor de cabeza para los alemanes a quienes no se les resultó sencilla la tarea. Aunque al final lograron imponerse, esto no les alcanzó y registraron un nuevo fracaso en un Mundial. Ante este escenario, los memes no iban a perdonar en las redes sociales tras una jornada histórica.

Los mejores memes

En una jornada tan dramática como la de hoy era evidente que los memes no iban a faltar a través de las redes sociales. Sobre todo por la eliminación de Alemania quien era una de las favoritas para quedarse con el grupo. Y a pesar del buen papel que desempeñó Costa Rica, también recibió su dosis de burla tras quedar última en esta zona siendo la selección que más goles recibió.

Alemania y Costa Rica tendrán que seguir trabajando para mejorar en muchos aspectos. Mucho más grave lo de los europeos tras ser una de las potencias mundiales que todavía no pudo demostrar en las últimas dos ediciones de las Copas del Mundo. Mientras que los ticos deberán seguir con un proceso de crecimiento y también de irle dando paso a la nueva generación de jugadores para los siguientes retos.