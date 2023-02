Los caminos de Nottingham Forest y Keylor Navas se unieron hace poco más de una semana. Sin embargo, la llegada del costarricense enloqueció a la afición del conjunto Red por el peso propio de su figura. No es para menos: el quinto arquero más ganador de la historia se unió a las filas del club de sus amores para ayudarlo a permanecer en la Premier League.

A los días de haber pisado la ciudad de West Bridgford, Steve Cooper, su nuevo entrenador, lo alineó en el once que se enfrentó a Leeds United. Un partido complejo, pues los Whites son un rival directo en la lucha por la permanencia. Pero al ex Real Madrid no le pesó el contexto y se lució con varias atajadas para que su equipo gane 1-0 en el City Ground, ante su gente.

"Tenemos suerte de tenerlo de portero, obviamente eso habla por sí solo como ha ganado tres Champions League y cosas así de importantes. Proviene de un club enorme (PSG) y trae esa mentalidad al equipo de que podemos confiar en él. Sabemos que estará allí para hacer las atajadas necesarias, siempre será así", dijo Brennan Johnson, el autor del gol del triunfo, post partido.

Sin embargo, Keylor Navas no pudo evitar esta mañana la derrota 2-0 del Notingham en su visita a Fulham. Pese a sus grandes intervenciones, los goles de William y Solomon fueron de una factura increíble. Y los hinchas, independientemente de ello, apoyaron al nacido en Pérez Zeledón en medio de la adversidad dedicándole una canción.

En un video que compartió a través de sus redes sociales un fiebre del Forest se puede apreciar cómo la afición que asistió a Craven Cottage entonó las siguientes palabras: "Está con nosotros en la pelea por la permanencia, nos vamos a quedar en la Premier League. ¡Tenemos a súper Keylor Navas!". El tico, sin dudas, pisó fuerte en Inglaterra.