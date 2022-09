Keylor Navas quiere que Saprissa gane la 37 y que un ex compañero sea titular

Keylor Navas está aprovechando el parón internacional para tomarse un descanso con su familia. Su presente en el PSG no es el ideal, pues no ha sumado minutos en los que va de temporada, pero en la Sele es indiscutible: "Al que menos tengo que estar probando es a Navas", dijo Luis Fernando Suárez, permitiendo que el tico no acudiera a los duelos de Costa Rica ante Corea del Sur (2-2) y Uzbekistán (martes 27).

Lejos de los focos, esta tarde realizó un transmisión de Instagram para compartir algunos minutos con sus seguidores y responderles las preguntas que hicieran. Una de ellas estuvo ligada al equipo de sus amores, el Deportivo Saprissa. Concretamente, a si tiene posibilidades de levantar el título 37: "Sí, yo espero que gane. Uno como aficionado tiene que esperar que su equipo gane. Ahora, uno nunca sabe si lo va a conseguir", dijo Navas.

Empero, eso no fue todo. Según el guardameta, para que esto suceda debe tener más minutos su amigo y ex compañero de la Selección: "Tienen que meter a Bolañitos para que ganen, también", expresó. Recordemos que Christian Bolaños está en la recta final de su recuperación tras sufrir un desgarro grado dos en la pantorrilla derecha. El volante apenas sumó 123 minutos en este Apertura 2022 y tiene contrato hasta diciembre del próximo año.

¿Y qué hay con Donnarumma?

En un momento del vivo, su hija, Camila, leyó una pregunta que buscaba indagar sobre su actualidad en el Paris Saint-Germain, en donde Christophe Galtier dejó claro que Gianluigi Donnarumma es el dueño de los tres palos: "¿Hay mucha argolla (favoritismo) en la titularidad?". Keylor, obviamente, evitó hablar al respecto. "Cami, esas no se leen", respondió y ambos rieron por la situación para luego continuar con la transmisión.