Keylor Navas se encuentra concentrado con la Selección de Costa Rica para la triple fecha de Eliminatorias de Concacaf y dejó claro que no quiere distracciones.

Keylor Navas prefirió no hablar de Gianluigi Donnarumma en la previa de Eliminatorias

Keylor Navas disputará una vez más una triple fecha de Eliminatorias de Concacaf con la Selección de Costa Rica. Sabemos que no es el mejor momento para los ticos, no solamente por la posición en la tabla de clasificación sino además el juego que han demostrado que preocupa a la afición costarricense. Ante todo este panorama, Keylor no quiso desviar la atención con otros temas en la previa de estas Eliminatorias. Sí, tampoco quiso hablar de Gianluigi Donnarumma.

El guardameta de la Selección de Costa Rica está cumpliendo su tercera temporada defendiendo la camiseta del PSG. Actualmente registra ocho partidos disputados en la presente campaña. Repartidos de la siguiente manera: Supercopa de Francia (1), Ligue 1 (6) y UEFA Champions League (1). En total el arquero tico ha permitido 8 goles en total. Promediando un gol por encuentro. Además, sigue demostrando sus cualidades bajo los tres palos con actuaciones para destacar.

Keylor Navas evitó hablar de Donnarumma

Cansado de las comparaciones entre ambos, en la última pregunta de la rueda de prensa, hubo una pregunta que no le agradó para nada a Keylor Navas, ya que era relacionada sobre la competencia interna entre Gianluigi Donnarumma y él en la portería del PSG. Sin embargo, el tico no quiso complicarse con su respuesta. "A usted le gusta la polémica”, y así concluyó la rueda de prensa.

Resaltemos que la Selección de Costa Rica dirigida por Luis Fernando Suárez tendrá tres compromisos fundamentales. La primera parada será ante la Selección de Honduras el día de mañana, luego recibirá a la Selección de El Salvador el domingo 10 de octubre. Y para finalizar esta triple fecha de Eliminatorias, tendrá que medirse como visitantes el 13 de octubre ante Estados Unidos.