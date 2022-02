La relación de Bryan Ruiz y Keylor Navas tiene muchos años. Pese a que se formaron en clubes muy enemistados como Alajuelense y Saprissa, ellos siempre se mostraron muy unidos y son grandes amigos. El mediocampista siempre ha tenido elogios para con su compatriota y lo mismo por parte del guardameta.

En una charla que tuvo con Míster Chip junto a Celso Borges, el futbolista de los Manudos habló sobre la posibilidad de que el portero regrese al fútbol de Costa Rica. El ex Fulham bromeó con la posibilidad de que el jugador del PSG decida pasar sus últimos años con la camiseta de la Liga.

Luego de resaltar que la llegada de Celso Borges a Alajuelense fue gracias a él, Bryan Ruiz agregó sobre el guardameta: “Me falta traerme a Keylor. Ya casi lo convenzo”. Claramente, fue una broma porque luego aclaró que no lo ve a su colega regresando al torneo nacional y cree que se terminará retirando en Europa.

“Me lo traje para acá estamos jugando juntos. No no, a mi me hubiera encantado que siguiera jugando todo lo que pudiera en Europa, ojala en España en el 'Depor' que es como una casa para él, pero bueno, las circunstancias se dieron para que regresara, somos amigos y jugar juntos es espectacular”, declaró el centrocampista.

Para finalizar, Ruiz opinó sobre la batalla que tiene Navas con Gianliugi Donnarumma y se puso del lado de su compatriota costarricense: “No no, Keylor tiene nivel para ser titularísimo, lo que ha hecho es espectacular”. Esperemos que Mauricio Pochettino lo escuche y lo ponga desde el arranque.