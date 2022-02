La situación del Saprissa está muy difícil y se viene un duelo que podría hundirlos por completo. Iñaki Alonso tiene casi la obligación de rescatar un triunfo en su visita a Alajuelense y un mal resultado podría marcar su salida de los Morados. El estratega español habló sobre el momento que están viviendo e intentó calmar a todos.

Además de asegurar que va a poder revertir el pésimo arranque que tuvieron es este Clausura 2022, el DT habló de la relación que mantiene con Ángel Catalina. El encargo del fútbol en el Sapri fue quien lo eligió para que asumiera el puesto y están en continuo contacto para lograr cambiar el presente.

“Todos los días hablo con Ángel, es el gerente deportivo, es muy exigente, comparte lo que ve del equipo, jugadores, staff y gerencia deportiva vamos de la mano, somos autocríticos, estamos en una situación delicada, tenemos que enfocarnos mucho en este Clásico, las clasificaciones no tienen nada que ver, tenemos que afrontarlo con muchas ganas”, explicó Alonso.

Y agregó sobre las decisiones que no toma solo: “Yo desde que he llegado al Saprissa he tratado de instaurar una metodología de trabajo, yo cuando hacemos una sesión de entrenamiento, o cuando hacemos un partido, siempre hago reuniones donde ponemos en análisis los objetivos, siempre trato de hacer participe a mi cuerpo técnico, pienso que son muy importante, el día a día, y de la historia”.

Para finalizar, Alonso se refirió a la posibilidad de marcharse si pierde el clásico: “Tengo la convicción clara y grande de que he venido a desarrollar un proyecto ganador, y que en estos proyectos hay baches, es muy difícil que no haya, hay una palabra que podemos utilizar, tanto como jugadores o la institución tiene que ser resiliente, es clave en la vida, si eres así, vas a ser dueño de tus alegrías y éxitos, la resiliencia tiene esa paradoja, cuando estás peor, estás más cerca de triunfar, la clave es doblar rodillas, trabajar, insistir arduamente”.