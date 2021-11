El español Iñaki Alonso dirigirá su primer partido como entrenador de Saprissa mañana cuando se reciba la visita de Sporting FC en la actividad de la vigésima jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Promerica, en la que se buscará continuar en los primeros puestos y no complicar su presencia en las etapas finales.

“Lógicamente, de inicio son tres partidos, magia no se puede hacer. El modelo de juego probablemente es el que está establecido, pero sí que trataremos de incrementar el rendimiento, de mejorar a nuestros jugadores, tanto en situaciones tácticas como emocionales, un equipo grande cuando, no ha ganado y hay estos problemas o cambios, pues lo nota, eso es lo que buscaremos”, dijo el español a Columbia.

“Te puedo decir lo que yo soy, esas eliminatorias con el Real Madrid (Él dirigía al Real Unión) tan famosas, yo me considero un técnico ganador, me gusta ganar, que mis equipos sean competitivos, me gusta que lo que trabajo se vea en el campo, esos matices que podamos aportar esta semana hablarán bien de lo que hemos hecho si luego lo vemos en el campo”, agregó.

“Yo no soy mago y no se puede cambiar el modelo de juego en cuatro días. Pretendo ajustar una serie de cosas que he visto en videos, compartirlas con mis jugadores y convencerlos de que podemos ser un mejor equipo”, finalizó el entrenador europeo que ya tiene dos semanas con el plantel aunque hasta ayer tuvo a los seleccionados nacionales.

Iñaki Alonso fue contratado hace pocos días para ocupar el lugar de Mauricio Wright, quien no pudo mantener la regularidad del equipo en el torneo local, pero la gota que derramó el vaso fue quedar eliminado en los cuartos de final de la Liga Concacaf por Comunicaciones de Guatemala.