Luego de haber levantado la polémica con distintos comentarios en contra de la Selección de Costa Rica, una vez más, el comediante y comentarista panameño, Alberto Fufo Quirós, lanzó un dardo hacia los ticos. Hace algunos meses, Quirós manifestó su deseo de que Nueva Zelanda venciera al onceno de Luis Fernando Suárez en el repechaje. Sin embargo, después de que sucediera todo lo contrario, aseguró que La Sele había clasificado por "suerte" al Mundial.

"No solamente pienso que Costa Rica se va a quedar por agrandado, porque el futbol es así, te mete esos bofetones, sino que muy confiado con que Nueva Zelanda se lleva ese grupo. Ya lo estoy viendo, Japón, España, Alemania, Nueva Zelanda, suena mejor que Costa Rica que no ha hecho nada", expresó, antes de que Costa Rica obtuviera el último boleto hacia Qatar 2022.

No obstante, este jueves, volvió a dejar algunas declaraciones polémicas en el programa deportivo El Marcador TV. "Quisiera que a Costa Rica le metan un par de goles para tener la razón, pero honestamente no lo veo así, los veo sólidos. Vi el partido contra Corea y veo una Costa Rica que puede pasar lo que sea porque esos desgraciados de Costa Rica siempre dan la cara en esos grupos. No lo digo feliz, lo digo molesto", expresó.

"Quiero que Alemania les meta cinco goles, no va a pasar porque tienen a Keylor y se van a cerrar. Tienen una mística como de Uruguay y me molesta decirlo, no lo digo para agradar", agregó. Aunque recordemos que en su momento, también había indicado que los ticos harían un buen papel, debido a que eran como Italia o el Real Madrid cuando se encontraban en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

La Selección de Costa Rica iniciará su camino en el Mundial el próximo 23 de noviembre, cuando enfrente a España. Posterior a ello, chocará ante Japón y finalizará la primera etapa frente a Alemania. Contra todo pronóstico, los de Luis Fernando Suárez buscarán realizar una nueva hazaña en Qatar y volver a hacer historia como en Brasil 2014.