Este martes, la Selección de Costa Rica consiguió el sexto pase a una Copa del Mundo en su historia. Luego de haber vencido a Nueva Zelanda por la mínima, el cuadro de Luis Fernando Suárez cumplió con la hazaña, después de un comienzo de Eliminatoria donde no convencían los resultados obtenidos. La clasificación del combinado centroamericano, por supuesto, levantó distintas reacciones en el mundo, algunas agradables y otras no tanto.

La segunda, fue el caso de Alberto Fufo Quirós, comediante y comentarista panameño que había lanzado un mensaje polémico previo al partido de repechaje que disputó La Sele. “Me molesta porque estoy viendo a los ticos como que muy confiados, como relajados, como que ellos piensan que son ese Costa Rica que pasó de primero en el Mundial con los tres campeones del mundo”, indicó el canalero durante el programa deportivo El Marcador.

Sin embargo, el mismo, no se quedó callado tras la victoria de Costa Rica y a través de sus redes sociales, volvió a enviar unas palabras no tan cariñosas hacia el equipo del país vecino. “Buenos días ticos, cómo amanecen, un abrazo enorme desde Panamá, tu villano favorito. Ahora sí se pueden agrandar, ahora si pueden decir ‘mae vamos al Mundial, vamos a Qatar’. Tranquilos, yo los amo y estoy súper agradecido, todos vimos cómo ganaron ayer, se salvaron, pero no vamos a hablar de eso”, expresó.

“Lo importante es que van al Mundial, van al grupo de Alemania, España y Japón, y a diferencia de lo que todos piensas, yo pienso que harán un buen papel, porque una vez ya están ahí, esos desgraciados ya son como Italia, como el Madrid. Les mando un abrazo grande”, agregó en un video de Instagram, luego de haber recibido insultos en redes sociales por sus palabras antes del encuentro frente a Nueva Zelanda.

Recordemos que Quirós había manifestado lo siguiente, "no solamente pienso que Costa Rica se va a quedar por agrandado, porque el futbol es así, te mete esos bofetones, sino que muy confiado con que Nueva Zelanda se lleva ese grupo. Ya lo estoy viendo, Japón, España, Alemania, Nueva Zelanda, suena mejor que Costa Rica que no ha hecho nada". Sin embargo, se deberá tragar sus palabras tras el avance de La Sele a Qatar 2022.