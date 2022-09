A pesar de la victoria de Costa Rica ante Uzbekistán, Luis Fernando Suárez no quedó satisfecho con el juego del equipo.

La Selección de Costa Rica terminó su participación en esta fecha FIFA con victoria (2-1) ante Uzbekistán. Y aunque siempre es más importante irse con un triunfo, a Luis Fernando Suárez no le convenció lo demostrado por su equipo en el terreno de juego. Los responsables de los goles para los ticos fueron Anthony Hernández (90+2) y Kendall Waston (90+4), mientras que para los asiáticos anotó Eldor Shomurodov (25').

Recordemos que Costa Rica estará en el grupo E de la Copa del Mundo junto a España, Alemania y Japón, y en esta última presentación antes del Mundial, logró una remontada agónica ante los "Leones Blancos" en un encuentro donde Luis Fernando Suárez rotó prácticamente todo el equipo en juego que valió como el segundo ensayo directo para la cita mundialista. A pesar del resultado, el DT colombiano no quedó satisfecho.

"Me gusta la manera que se ganó, al final era un sentimiento de siempre creer que se puede y eso es un buen mensaje, después no me gustó el juego. Fue un dominio insulso donde se tuvo la pelota pero la perdimos cuando intentamos jugar en la última línea, el equipo perdió mucha pelota y el contrario jugaron a lo que saben hacer que es jugar al contraataque y lo hacen de manera correcta", analizó Luis Fernando Suárez tras la victoria ante Uzbekistán.

El profesor Luis Fernando Suárez sabe que hay mucho por mejorar de cara al Mundial cuando faltan menos de dos meses para la gran cita. Los ticos tienen claro que no son favoritos para avanzar de ronda, pero sus rivales tampoco han demostrado su mejor nivel en estos últimos encuentros. A falta de confirmación por parte de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Costa Rica jugaría un partido de despedida el 9 de noviembre en el Estadio Nacional.