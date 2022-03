Los jugadores de Costa Rica han decidido hablar con la prensa en la previa a los últimos tres partidos de las Eliminatorias Concacaf. Francisco Calvo fue uno de los que se acercó a los periodistas y terminó revelando que se habla bastante del combinado nacional en la Major League Soccer.

Para sorpresa de todos, el defensor se mostró ofuscado al contar que muchos de la MLS subestiman y menosprecian a la Sele. Reveló que se ha enojado con un compañero por bromas que le ha hecho sobre la clasificación a Qatar 2022 que todavía no pudieron cerrar y que se define en estos días.

"¿Cuándo hemos sido favoritos a nivel mundial? Creo que nunca, tengo un compañero peruano que está jugando la clasificación y me molesta y me toca el ego que todo mundo diga ‘Marco tráete la clasificación al mundial’ y ellos saben que yo vengo a la selección también, eso a mi me hierve la sangre y aunque me den por menos quiero llegar al camerino con la clasificación al mundial”, le contó Francisco Calvo a ESPN.

El defensor destacó que estos dichos y la subestimación que se le hace a Costa Rica hace un tiempo le sirve para sacar fuerzas: “Eso nos tiene que doler en el buen sentido a absolutamente a todos y saber que somos una gran selección con mucho talento y podemos lograr muchas cosas”.

Para finalizar, Calvo analizó al rival que recibirán mañana en el Estadio Nacional: “Canadá se ve como el invencible del área, pero ninguna equipo en el mundo es invencible, tienen que venir hasta a Costa Rica y no ha sido fácil nunca para ninguna selección venir a Costa Rica a jugar. El jueves ya veremos qué pasa”.