Este domingo, Keylor Navas hizo su debut en la portería del Nottingham Forest. Fue en el triunfo 1-0 ante Leeds United, en el City Ground y ante una afición que atestiguó rápidamente lo que ya sabía: el quinto arquero más ganador de la historia es un seguro de vida. En él confían, al igual que lo hacen sus nuevos compañeros, quienes así lo externaron luego del aliviador triunfo.

Uno de ellos fue la joven promesa del fútbol galés, Brennan Johnson. El ariete marcó el único tanto del encuentro al minuto 14, con un espectacular remate de aire que se anidó junto al poste de Meslier. Sin embargo, su gol —el quinto que marca en la presente Premier League— quedó "opacado" por las decisivas intervenciones del nacido en Pérez Zeledón.

"Tenemos suerte de tener a Keylor Navas de portero, obviamente eso habla por sí solo como ha ganado tres medallas de Champions League y cosas así de importantes. Proviene de un club enorme (PSG) y trae esa mentalidad al equipo de que podemos confiar en él. Sabemos que estará allí para hacer las atajadas necesarias, siempre será así. Nos dio un impulso para realmente protegerlo más y en el triunfo ante Leeds hicimos eso", afirmó Johnson.

El ex Real Madrid no sólo fue elegido como la figura del partido, sino que además figuró en el once ideal de la jornada 22 de la Premier y mantuvo en pie la sorprendente racha que construyó a lo largo de su carrera: cada vez que debutó, mantuvo su arco en cero. Esto no pasó desapercibido para el lateral de los Reds, Neco Williams, quien se deshizo en elogios.

"Qué debut. Increíble. Increíbles atajadas. Nos mantuvo a flote y estamos agradecidos con él. Qué carrera que tuvo y qué carrera que está teniendo. No es fácil debutar en esta liga ante el Leeds", le dijo a BBC Radio. El Forest no tuvo un encuentro para enmarcar, pero pudo sacarle seis puntos a los Whites, que quedaron con 18 y por encima de la zona de descenso gracias a una mejor diferencia de gol que Everton.