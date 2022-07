La Liga Deportiva Alajuelense ha iniciado su camino por el Apertura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica de una forma inmejorable. En su primera presentación derrotó por 2-0 a Santos de Guápiles, mientras que en la segunda goleó por 4-1 a Guanacasteca, ambos encuentros en el Estadio Ricardo Saprissa.

Su comienzo en la Liga Concacaf 2022 tampoco fue malo, ya que igualó 1-1 ante Águila en El Salvador, por lo que una victoria de local en el juego de vuelta le permitirá avanzar a los octavos de final. Para este duelo el arquero titular fue Leonel Moreira, a diferencia de los dos compromisos por el plano local donde el estelar fue Miguel Ajú.

Fabián Coito, entrenador de los manudos desde hace poco más de dos semanas, habló respecto a esa situación con los medios ticos: "Quiero observarlos para luego tomar una determinación y darle una continuidad a uno, algo que considero necesario". En cuanto a una posible rotación, fue terminante: "Rotar por rotar no lo veo productivo, la titularidad ellos se la deben de ganar".

En cuanto a su predilección por Moreira a la hora del encuentro internacional, detalló: "No depende del torneo que estemos jugando, me pareció que era un partido donde Leo por su experiencia podía sentirse un poco más cómodo que Ajú". "Yo creo que el futbolista a veces mantiene la titularidad y en otras tiene que ganarse el puesto, no solamente es esperar que el entrenador decida cuando juega cada uno", añadió.

Finalmente, reparó en quien ha sido portero de la Selección de Costa Rica ante ausencias de Keylor Navas: "Leo es un portero de mucha experiencia. Ha sido un jugador muy importante en la Liga en años anteriores y no hay que evaluarlo por algo puntual, son situaciones a la que los porteros están expuestos. Lo considero un guardameta importante para nosotros".