Luego de darle alegría a todo un país al lograr la clasificación al Mundial de Qatar, la Selección de Costa Rica retornará este mismo miércoles a suelo costarricense donde se espera, serán recibidos por una gran cantidad de aficionados y medios de prensa.

La delegación costarricense arribará a territorio nacional a eso de las 7:45 pm en el vuelo AA 1939 y harán su salida por el portal del salón diplomático donde toparán con un espacio reservado para que la prensa logre fotografías y las primeras impresiones de los deportistas.

Caravana y recorrido

Posterior a esta llegada, se tiene preparada una carroza para transportar -en modo "caravana"- a los seleccionados desde el aeropuerto hasta el Complejo Goal de la Federación Costarricense de Fútbol, ubicada en Belén.

El recorrido saldrá desde la terminal aérea por la ruta 1 hasta llegar hasta el cuce hacia Belén, donde tomarán hacia el oeste para enrumbarse hacia la sede de la Federación. La intención de los organizadores es que los aficionados puedan compartir con ellos mientras hacen el recorrido.

No obstante, si las condiciones climáticas no son favorables, se usará ya no una carroza, sino el tradicional bus de La Sele, eso sí, el recorrido será el mismo, sin variaciones.

Desde la Fedefut se hizo un llamado en redes sociales y medios de comunicación para invitar a la gente para que se sume y muestre su spoyo en las calles por donde pasen los seleccionados.

"Nuestros Seleccionados llegan esta noche a Costa Rica y queremos recibirlos con una gran fiesta. Esta será la ruta que hará la caravana desde el aeropuerto hasta el Complejo Deportivo FCRF-Plycem" fue el mensaje publicado por el ente mayor del fútbol tico.