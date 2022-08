El estratega Géiner Segura no se escondió tras la derrota y asumió lo ocurrido sin eufemismos, la competencia regional les duró tan solo dos patidos.

Luego de la derrota sin apelaciones del Cartaginés ante el Real España de Honduras por Liga Concacaf, ya se empiezan a escuchar las reacciones de los protagonistas en lo que fue el juego de vuelta entre estas escuadras.

El juego en suelo costarricense acabó con marcador de 0 por 2 en favor de los aurinegros, pero el resultado global fue de 4 por 0; una serie que solo mostró una cara tanto en el juego de ida como en la vuelta.

Ante la eliminación de su equipo, el timonel del conjunto brumoso, Géiner Segura, no escondió la cara y se mostró autocrítico con el desempeño de Cartaginés y no tuvo reparos para catalogarlo como un rotundo fracaso.

Fracaso

"Lo vemos como un fracaso, ya que a nivel de los dos juegos, allá recibimos dos goles que no estaban presupuestados y no tuvimos la capacidad de anotar allá. En este partido intentamos buscar a ese Cartaginés ofensivo, ya que creamos muchas opciones y esto es de ser eficaz y no encontramos esa eficacia con las acciones que generamos" dijo Segura a la prensa.

El planteamiento brumoso fue catastrófico tanto en la ida como en la vuelta, donde además de recibir 4 goles, no pudieron anotar ni siquiera un gol, a pesar de tener un conjunto con vocación muy ofensiva.

Los blanquiazules cuentan en su nómina con Marcel Hernández, Allen Guevara, Jeikel Venegas, Giovanni Arturo Campos, Luis Ronaldo Araya y recientemente llegado, el dos veces mundialista, Marco Ureña; 6 jugadores veloces y con perfil muy ofensivo que no encontraron la ruta.

La expectativa que se manejaba en torno a estos jugadores y en especial a uno como el cubano Hernández, quien fue goleador y mejor jugador del campeonato que recién terminó, superó el desempeño en la cancha. Su actuación fue más que deficiente y fue sacado del terreno de juego muy temprano.

El sueño de copa regional para los brumosos acabó pero ahora tienen un enorme reto por delante y es el campeonato tico, donde no caminan bien y este mismo domingo tienen la difícil tarea de enfrentar al Saprissa, que viene con rendimiento ascendente y sin duda irá por los 3 puntos.