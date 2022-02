El Santos de Guápiles de Costa Rica cayó goleado 4-0 en Los Ángeles, California, frente al New York City, y así quedó eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. Sin embargo, el técnico Erick Rodríguez dio su criterio del motivo por el cual se ha vuelto misión imposible para clubes ticos ganarle a equipos de MLS.

Pese a que ya no es un secreto para nadie las diferencias entre el fútbol de Centroamérica y Estados Unidos, el jerarca santista considera que la cantidad de extranjeros es un factor principal. A diferencia de la liga costarricense donde solo pueden jugar hasta cuatro, en la MLS equipos como New York tiene más de 10 y la mayoría de un alto nivel.

"El equipo compitió hasta el minuto 30, y dos tiros de esquina nos hirieron. Hay una diferencia marcada evidentemente, pero no es algo que no sepamos, estamos conscientes que el fútbol de la MLS ha crecido muchísimo. New York es un equipo que tiene muchísimos extranjeros, 10-12 extranjeros, y eso hace que crezca mucho la liga... estamos jugando con un rival de mucho peso", declaró el "Shock".

Rodríguez también agregó: "Estamos dolidos, queríamos competir, esto es un aprendizaje, y sí hay autocrítica. No podemos negar que para el Santos es histórico porque no es un equipo tradicional".

Este fue el primer capítulo internacional tanto para Santos como para Rodríguez en Concachampions, no obstante, deben pasar la página rápido y apuntar toda su planificación en el Torneo de Clausura 2022 de la Liga Promérica, donde marchan de últimos con 4 puntos luego de 5 fechas disputadas.