Junio será un mes más que importante para la Selección de Fútbol de Costa Rica. El 2 y 5, deberá afrontar las primeras dos jornadas del Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022/23 frente a Panamá (de visitante) y Martinica (en casa) respectivamente. Pero lejos está eso de ser todo.

Apenas 9 días después se jugará, ni más ni menos, un boleto a la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 frente a Nueva Zelanda (los campeones de la clasificatoria oceánica), en el repechaje intercontinental que se realizará a juego único (a diferencia de ediciones anteriores) en el país árabe que albergará la cita máxima.

Diego Lugano, exfutbolista uruguayo que disputó tres repescas con su combinado patrio, habló acerca del trepidante duelo que se le avecina a los ticos, en diálogo con el programa 120 minutos de Radio Monumental: "'Serán 90 minutos bien dramáticos. Para Costa Rica la experiencia de contar con jugadores tan exitosos en este ciclo puede jugar a favor, por fútbol Costa Rica debería ser superior a Nueva Zelanda".

Sin embargo, el sudamericano advirtió que "hoy en el fútbol no existe el hubiera, todos compiten para ganar y no se puede dejar pasar ningún tipo de detalle". Además, aseveró que "los repechajes son partidos especiales, cargados de emociones y en esta oportunidad no hay revancha".

Por otra parte, aseguró que "ni final de Copa América, ni semifinal de Copa del Mundo, ni finales en Brasil y en Francia fueron comparados a las semanas previas a disputar un repechaje", ya que son "los más difíciles desde la parte emocional" pues "el jugador entiende lo importante que es para el país estar en el Mundial". "Te separa el infierno a cumplir con tu obligación", completó.