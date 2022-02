El mediocampista del Deportivo Saprissa, David Guzmán, no ha perdido la esperanza de regresar a la Selección Nacional de Costa Rica, y dejó claro que todavía está anuente a recibir una convocatoria del colombiano Luis Fernando Suárez para estar en la tricolor en los próximos juegos eliminatorios.

Guzmán, quien ha sido destacado por su buen desempeño en las últimas semanas tanto en campeonato nacional como Concacaf, aseguró que ha estado trabajando arduamente para volver a La Sele, pues su último llamado fue en el inicio de la octagonal en septiembre del 2021.

“Sí, bien es cierto que en su momento se habló muy bien en Copa Oro, es porque andaba en buen nivel. Si ahora no se habla, no lo sé. Me dicen que ando en buen nivel y haciendo las cosas bien, que podría ser tomado en cuenta pero ya no son decisiones mías, ya como tico los apoyo y tengo compañeros que los quiero mucho y viví muchos momentos que ellos, creo que estuve muchos años defendiendo a la selección”, declaró.

Guzmán agregó: “Estoy todavía anuente a una convocatoria, esto no se ha terminado y como tico quiero ir al Mundial, quiero que clasifiquemos y si me dan la oportunidad, bienvenido y si no, pues apoyar. Muchos jugadores han ido creciendo y aparecieron jóvenes que lo han hecho de la mejor manera, así que eso es bueno también para el país”.

A sus 32 años, el volante de contención mundialista en Rusia 2018 no exige un llamado y entiende perfectamente del buen nivel que han mostrado algunos jóvenes, sin embargo, desea estar con la escuadra patria para los últimos tres cotejos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, donde La Sele buscará la clasificación al Mundial de Catar 2022.