En su cuarto encuentro bajo el mando del Deportivo Saprissa, el estratega español Iñaki Alonso al parecer le ha comenzado a devolver la identidad a los Morados. Sí, y es que desde su llegada el Saprissa ha registrado tres victorias y una derrota. Pero lo más importante ha sido el juego demostrado y la efectividad goleadora, pues en esta cantidad de encuentros han marcado once anotaciones y tan solo recibido un gol en contra. Ante Herediano en el partido de ida por la semifinal del Apertura se despachó con un contundente (3-0) en casa.

Sí, pues Iñaki Alonso luego de una gran trayectoria en Europa, sobre todo en España, esta es su primera experiencia en el fútbol de Costa Rica y este miércoles vivió muy de cerca la demostración del Saprissa y su identidad tras una gran victoria ante el favorito del torneo: Herediano, quien llegaba como el líder sin discusión y el más regular durante todo el campeonato, incluso, con un invicto de 13 partidos. Desde su llegada al banquillo de los Morados Alonso había prometido un juego ofensivo y hasta ahora no ha defraudado.

El Real Madrid de Costa Rica

"Un entrenador tiene que saber en qué club está y que valores representa la institución y lo único que tengo que hacer es agradecer a los chicos por el ADN que demuestran, por ese ADN saprissista, ganador, de no rendirse. El equipo está trabajando pero como dije el primer día, esto es fútbol, no puedes sacar el pecho porque te lo pueden hundir. Muchísima humildad porque no hemos hecho nada", aseveró Iñaki Alonso en rueda de prensa.

Recordemos que el Deportivo Saprissa actualmente es el actual campeón defensor del fútbol de Costa Rica y a pesar de no ser considerados favoritos para este Torneo por lo demostrado en la tabla general de la clasificación, en los últimos encuentros volvió a sacar esa chapa de campeón y ahora instalado en semifinales está a tan solo 90 minutos y con una ventaja de (3-0) de repetir en una final. El partido de vuelta ante Herediano será el domingo 05 de diciembre a las 19:30 horas de Centroamérica.