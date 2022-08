Luego de las emociones que depararon los juegos de Liga Concacaf durante la presente semana, la Liga Promérica de Costa Rica sigue su curso este fin de semana con duelos muy atractivos y decisivos.

Por Costa Rica, 3 de los llamados equipos grandes tuvieron participación en el certamen regional, Cartaginés, Herediano y Alajuelense; sin embargo, de estos 3, Cartaginés no logró superar la fase y quedó eliminado desde este jueves.

Partidazos el domingo

Estos 3 clubes y además, el Deportivo Saprissa, volverán a ser protagonistas este fin de semana, esta vez, en el torneo nacional, en una doble programación de clásicos que serán los platillos fuertes de la jornada 8.

A primera hora del domingo 28, se enfrentarán Cartaginés vs Saprissa al ser las 11 de la mañana y a las 6 pm, lo hará Alajuelense ante Herediano para cerrar la fecha. Ambos encuentros se llevarán a cabo en el Estadio José Rafael Fello Meza de Cartago, pues Liga Deportiva Alajuelense no puede utilizar su estadio por ser sede del Mundial Femenino Sub 20.

Para el primer compromiso, Saprissa llega como favorito luego de superar un bache de rendimiento al inicio del torneo y alcanzar rápidamente el segundo puesto del Grupo B, con 11 unidades en 7 presentaciones.

Cartaginés por su parte, llega golpeado por la eliminación de Liga Concacaf y además por un pésimo torneo nacional que lo ubica en el quinto lugar del mismo grupo que Saprissa, con 6 unidades luego de 3 empates y solo una victoria.

Para el juego de la tarde-noche, florenses y manudos buscarán reinvindicar lo hecho en Liga Concacaf, donde ambos clubes avanzaron en sus respectivas series y son uno y dos en la tabla de posiciones del Grupo A.

Eso sí, Herediano anda intratable y tiene a su favor un invicto a lo largo de estas primeras 7 fechas con 6 victorias y solo un empate; un registro que le permite liderar su grupo con 19 unidades; seguido por Alajuelense, que posee 13 unidades.

Ambos juegos serán transmitidos a través de la señal de FUTV. El resto de la jornada se jugará el día sábado.