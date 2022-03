Bryan Ruiz ha tenido una importante carrera a nivel internacional pero nunca tuvo la oportunidad de jugar en Argentina, sin embargo, el capitán de la Selección de Costa Rica admitió que tuvo que rechazar una propuesta de Boca Juniors en su momento. Esto lo reconoció en el podcast oficial de la Liga Deportiva Alajuelense, Corazón Manudo. Y esto ocurrió luego de la participación de los ticos en el Mundial de Brasil de 2014 en donde llegaron por primera vez en su historia a los cuartos de final.

En aquel momento Bryan Ruiz no la estaba pasando muy bien en el Fulham de Inglaterra ya que no veía los minutos necesario. Así que el jugador habría pedido salir del equipo a su representando o al menos irse a préstamo a otro lugar. Y por este motivo comenzaron a tocar puertas diferentes clubes y entre ellos, apareció desde Argentina el de Boca Juniors. Sí, los Xeneizes le hicieron una oferta a Ruiz pero este tuvo que rechazarla.

"Sí, esa fue una decisión, siento que hice lo correcto, pero me hubiera encantado. Boca para mí era el mejor equipo que pensaba ir, así como cuando después Santos ,con el nombre que tiene y la historia que tiene Santos era un honor para mí. Económicamente Argentina estaba muy mal y yo estaba en un país que económicamente estaba muy bien entonces yo dije ‘estoy en una posición en la que necesito un mínimo (dinero) para poder irme de aquí' y Boca no podía pagar el mínimo que yo estaba pensando", aseveró Bryan Ruiz sobre la decisión de rechazar a Boca Juniors.

"Sin embargo me dolió en ese sentido, me hubiera encantado que ellos hubieran dicho ‘si podemos’, fue una decisión dura, uno dice Boca o River, yo quiero ir a Boca y que Boca me diga ‘venga a vestir la 10 de Boca’, pero no puedo irme así, tengo que pensar en el futuro mío y de mi familia”, concluyó Bryan Ruiz hablando en el podcast oficial de la Liga Deportiva Alajuelense sobre la oportunidad que tuvo de ir a Boca Juniors.