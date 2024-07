Panamá y Colombia será uno de los grandes duelos que tendrán los cuartos de final de la Copa América 2024. Los cafeteros vienen de ganar el Grupo D de manera invicta y lograron esquivar a Uruguay, mientras que los canaleros dieron el golpe en el Grupo C, avanzaron segundos y dejaron afuera a Estados Unidos.

Así, este sábado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, a las 5.00 pm de Panamá (4.00 pm de Centroamérica), el equipo de Thomas Christiansen se medirá con el de Néstor Lorenzo, que a pesar de llegar como el gran favorito y con un invicto de 25 partidos, advirtió que tendrá un serio problema para este encuentro.

La gran preocupación de Colombia para enfrentar a Panamá

Lo que le quita el sueño a Néstor Lorenzo es que no podrá contar en el mediocampo con un jugador titular indiscutido dentro de su esquema como Jefferson Lerma, quien ante Brasil recibió la segunda amarilla de la Copa América 2024 y ahora se perderá el duelo frente a Panamá.

Algo que el propio DT argentino que comanda a los cafeteros consideró un mal evitable por más que lo arriesgó frente a la Canarinha al ponerlo pese a que ya tenía una amarilla. “Lo de la amarilla de Lerma se podía evitar. Son las cosas que hablamos muchísimo en el seno del plantel”, aceptó Lorenzo y se lamentó de no poder contar con un jugador de su calibre.

Jefferson Lerma no jugará ante Panamá. (Getty Images)

“Por eso digo que esa amonestación que se puede evitar fue la nota amarga del día. Hablamos muchísimo sobre eso, te lo puedo asegurar. Son reacciones instintivas que hay que dominar mejor”, agregó el argentino en un claro mensaje no sólo a Lerma sino a todos sus dirigidos.

Panamá también tiene una baja importante

Así como Colombia no tendrá a Lerma, Panamá tampoco podrá contar con Adalberto Carrasquilla, quien aún debe una fecha de suspensión después de haber sido expulsado en la segunda fecha del Grupo C tras pegarle una fuerte patada a Christian Pulisic en el histórico triunfo por 2-1 contra Estados Unidos.

Adalberto Carrasquilla será la gran baja de Panamá. (IMAGO)

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa América 2024?

Los horarios corresponden a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (entre paréntesis, los de Panamá).

19:00 horas (20:00) – Jueves 4 de julio – Argentina (1A) vs. Ecuador (2B)

19:00 horas (20:00) – Viernes 5 de julio – Venezuela (1B) vs. Canadá (2A)

15:00 horas (16:00) – Sábado 6 de julio – Uruguay (1C) vs. Brasil (2D)

19:00 horas (20:00) – Domingo 7 de julio – Colombia (1D) vs. Panamá (2C)